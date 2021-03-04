ارهابيان من 'ديوان غنائم داعش' في قبضة الامن الوطني

2021/03/04 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة بمحافظة نينوى.

وذكر بيان لجهاز الامن تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزه في غرب محافظة نينوى تمكنت من القبض على الارهابيين خلال نصب كمين محكم استناداً الى معلومات دقيقة وبعد استحصال الموافقات القانونية، مبينا انهما "كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة الجزيرة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطق غرب المحافظة".

واضاف البيان ، انه "قد جرى تدوين اقوال الارهابيين اصولياً، بعدما اعترفا بتنفيذهما عمليات نهب وسيطرة على اراضي ومنازل المدنيين العزل آنذاك واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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