مستوى جديد لسعر الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/03/04 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الخميس استقراراً في الأسواق المحلية والصيرفات في بغداد والمحافظات.

وسجل سعر بيع الدولار في الأسواق ومكاتب الصيرفة، 145,750، فيما بلغ سعر الشراء 144,750.

سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد 100 دولار 2,450,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو لكل 120,55 دولار

100 باوند لكل 139,60 دولار

100 دولار لكل 742,82 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً لكل 1721,05 دولاراً

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 64,63 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي 61,78 دولار

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