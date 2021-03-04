ارهابيان من

2021/03/04 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني في العراق اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة بمحافظة نينوى....

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