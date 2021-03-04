مشاركة عراقية في امسية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في دبي

2021/03/04 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / بمناسبة اليوم العالمي للشعر ، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أمسية شعرية افتراضية يوم الأحد الحادي والعشرين من آذار الجاري ، عبر منصتها الرسمية الافتراضية، يشارك فيها الشاعر العراقي الدكتور علي جعفر العلاق والشاعر شوقي بزيع ، ويقدمها ويديرها الناقد محمد لطفي اليوسفي .وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، / يونسكو / ، قد اعتمدت في مؤتمرها، خلال دورتها الثلاثين المنعقدة في باريس عام 1999، لأول مرة، يوم الحادي والعشرين من آذار ، يوما عالميا للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصا أكثر لاستخدامها في التعبير./ انتهى

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