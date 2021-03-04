تظاهرة لاصحاب المحال التجارية في كربلاء للمطالبة بالغاء حظر التجوال الشامل

2021/03/04 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ تظاهر العشرات من اصحاب المحال التجارية في كربلاء المقدسة امام مبنى المحافظة مطالبين بالغاء حظر التجوال الشامل ، الذي قطع ارزقهم ، بحسب قولهم./ انتهى

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