انفجار عبوة ناسفة في كركوك استهدفت عضوا بالحشد الشعبي

2021/03/04 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني لقناة "الحرة" عن انفجار عبوة ناسفة أمام منزل أحد منتسبي قوات الحشد الشعبي العراقية بمحافظة كركوك.

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