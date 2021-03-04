انفجار صاروخ سبايس إكس الفضائي على الأرض بعد دقائق من هبوطه

2021/03/04 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – انفجر نموذج أوليّ غير مأهول لصاروخ “ستارشيب” الفضائي العملاق الذي تطوّره شركة “سبايس إكس” الأميركية الأربعاء بعيد دقائق من إتمامه ما بدا أنّه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكّن خلالها من الإقلاع والهبوط قطعة واحدة… لكن ليس لوقت طويل.وكانت رحلتان تجريبيتان سابقتان انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط […]

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