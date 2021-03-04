2021/03/04 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم-(أ ف ب) – أصيب ثمانية أشخاص بجروح، بينهم خمسة إصاباتهم خطرة، في هجوم بسلاح أبيض شنّه في جنوب السويد الأربعاء شاب اعتقلته السلطات التي قالت إنّها تشتبه باعتداء “إرهابي”.وقالت السلطات إن المهاجم شاب عشريني أصيب في ساقه برصاص الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة فيتلاندا الصغيرة في جنوب البلاد عصراً.وليلاً أفاد المستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمانية جرحى طعناً بسلاح أبيض في السويد في هجوم “إرهابي” محتمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمانية جرحى طعناً بسلاح أبيض في السويد في هجوم “إرهابي” محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).