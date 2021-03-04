2021/03/04 | 11:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدمر مضافات في جبال حمرين ويتقدم نحو الصيادين

دمرت قوة من اللواء 22 للحشد الشعبي، الخميس، (4 آذار 2021)، عددا من المضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين .

وقال معاون آمر اللواء شريف زاير سلمان، في بيان إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الامينة انطلقت صباح اليوم بالصفحة الثانية ضمن عملية ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك"، لافتا الى أن "قوات الحشد دمرت عددا من مضافات داعش في سلسلة جبال حمرين بمحاذاة نهر اللبن".

وأضاف سلمان أن "القوات تواصل تقدمها لتفتيش منطقة الصيادين ووادي اللبن وصولا الى سد العظيم"، مشيراً إلى أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتفتيش وتأمين قاطع عملياتها بشكل كامل".

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