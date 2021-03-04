2021/03/04 | 11:09 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: هبوط الناتج المحلي إلى -11% و11 مليون عراقي تضرر بالحظر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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