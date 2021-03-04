الهيكيكوموري - نادية خلوف

2021/03/04 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف فنانو الهيكيكوموري - كيف يجد المنعزلون اليابانيون المتطرفون الإبداع واكتشاف الذات في العزلة.جيسيكا هولتاوايمحاضر في الاتصال المرئي ، جامعة سولنتترجمة: نادية خلوف عن: theconversation.comتترجم الكلمة اليابانية "هيكيكوموري" إلى "الانجذاب إلى الداخل".



تمت صياغة هذا المصطلح في عام 1998 من قبل الطبيب النفسي الياباني البروفيسور تاماكي سايتو لوصف ظاهرة اجتماعية مزدهرة بين الشباب ال ......





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