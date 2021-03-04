نجدة بغداد تعلن القبض على 70 شخصا خالفوا حظر التجوال

2021/03/04 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

القت مديرية شرطة نجدة بغداد القبض على نحو 70 شخصا مخالفاً لحظر التجوال.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ان نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد،مبينةً انها القت القبض على سارق لدراجة نارية ضمن منطقة حي القاهرة من قبل دوريات نجدة الكندي،وشخصين اخرين ضبط بحوزتهم مسدسين غير مرخصين ضمن مناطق (شارع فلسطين.



ساحة الاندلس) من قبل دوريات نجدة (الصمود.



الكرادة ).واضافت ان زوارق وغواصي النجدة النهرية انقذت فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الصرافية الى داخل النهر،اضافة الى ضبط سبعة سيارات (عليها اشارة حجز) ضمن مناطق متفرقة،والقبض على 46 مخموراً يعترضون سبيل المارة،و70 شخص مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال،وضبط 82 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل.واكدت انه جميع الحالات سلمت الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص.

يتبع .



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