كوريا الجنوبية تعلن الشروع ببناء مستشفى في بغداد بقيمة 39.5 مليون دولار

2021/03/04 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، الخميس (4 آذار 2021)، بأن بلادها باشرت ببناء أول مستشفى رعاية مركزة في العراق، وسيتم إنجازها بحلول عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، قولها إنه "بموجب مشروع الدعم الذي تبلغ قيمته 39.5 مليون دولار، نخطط لبناء مستشفى متخصصة في الرعاية الصحية المركزة من أربعة طوابق على مساحة تبلغ 7,000 متر مربع في بغداد".

وأضافت، أن "الوكالة أقامت يوم أمس حفل وضع حجر أساس المستشفى، التي سيتم تجهيزها بـ 8 غرف عمليات و100 سرير للمرضى و3 غرف للفحص، وجميعها مصممة لتقديم خدمات الرعاية إلى الحالات الحرجة في العراق للمرة الأولى".

وقال سفير كوريا الجنوبية، لدى العراق، جانغ كيونغ-ووك بحسب الوكالة الكورية: "في ظل جائحة كورونا بناء مستشفى متخصص في الرعاية الطارئة يحمل معنى هاما للغاية".

وأشار، إلى أن "مشروع المساعدات بدأ في 2016 لمساعدة العراق على تقليل معدل الوفيات بين مرضى الحالات الطارئة في البلد، التي تعاني منذ وقت طويل من الهجمات الإرهابية والصراعات المسلحة".

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