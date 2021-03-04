غبار وأمطار وعواصف رعدية.. طقس متقلب في العراق ابتداء من اليوم

2021/03/04 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشرت هيأة الانواء الجوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين.وبحسب الجداول التي نشرتها الهيأة، فأن العراق يشهد طقساً متقلباً بدءاً من اليوم الخميس وصولاً إلى يوم السبت، حيث يتصاعد الغبار احياناً في مناطق واسعة من البلاد، فيما تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق الاخرى,هذا واشارت الجداول الى ان طقس اليوم سيشهد تساقطاً خفيفا للأمطار في الاقسام الغريبة من المناطق الوسطى، مع حدوث عواصف رعدية، كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية،.ووفقا للجداول ذاتها، فأن الغبار سيبدأ بالتصاعد في المناطق الوسطى، خلال يوم غد الجمعة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ليكون الطقس في المناطق الشمالية غائم مصحوب الأمطار، بيد ان حالة من الاستقرار في الطقس تكون في المناطق الجنوبية خلال ساعات يوم الجمعة.ومن يوم السبت المقبل، حتى يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً الى غائماُ في بعض المناطق، لكن حالة من الاستقرار في الطقس ستكون المسيطرة خلال ايام السبت والاحد والاثنين، من الاسبوع المقبل.

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