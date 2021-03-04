2021/03/04 | 11:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة “فيسبوك” إنها سترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية الذي فُرض في أعقاب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر العام الماضي.وقالت الشركة على موقعها: “نعيد عرض الإعلانات التي لها علاقة بالسياسة والانتخابات، والإعلانات المرتبطة بالمسائل العامة في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 4 مارس.لقد طبقنا هذا الحظر المؤقت بعد انتخابات نوفمبر 2020 لتجنب سوء الاستخدام”.وأوضحت الشركة أنها تعلمت أكثر على الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات خلال الحملة الانتخابية الماضية، مضيفة أنه “نتيجة لذلك، سنقوم في الأشهر القادمة بدراسة أكثر تفصيلا لكيفية عمل مثل هذه الإعلانات وفهم التغييرات التي يمكن إجراؤها”.بدورها رفعت شركة “غوغل” في وقت سابق، الحظر المفروض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك ترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك ترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك ترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).