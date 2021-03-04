بايدن.. اطفئ نرجسيتك وتصرف بمنطق العقل وإلّا.. فالقادم أعظم

2021/03/04 | 11:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان مقياس النرجسية الاميركية ارتفع اثر الهجوم الصاروخي الجديد الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" الجوية الاميركية المحتلة والذي جاء بعد هجوم اقل ما يق...

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