تؤكد عدم تقديم الاقليم كشفا ماليا بإيراداته منذ 6 سنوات

2021/03/04 | 11:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_اين]كشف وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، عن عدم تسليم إقليم كردستان كشفاً بإيراداته المالية منذ عام 2014.

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