2021/03/04 | 11:30 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد_اين]كشف وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، عن عدم تسليم إقليم كردستان كشفاً بإيراداته المالية منذ عام 2014.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تؤكد عدم تقديم الاقليم كشفا ماليا بإيراداته منذ 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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