العمل تعلن شمول أكثر من 200 ألف عامل بالضمان الاجتماعي

2021/03/04 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، شمول أكثر من 200 ألف عامل بالضمان الاجتماعي، فيما وجه للبدء بحملة تفتيش على مختلف شركات القطاع الخاص والمختلط لتعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العمل عادل الركابي شدد خلال ترؤسه اجتماعا ضم مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ومدير عام دائرة العمل والتدريب، على ضرورة شمول العاملين في الوسائل الاعلامية بمختلف مسمياتها وشركات الهواتف النقالة والكليات والمدارس والمستشفيات الاهلية بالضمان الاجتماعي".

وقال الركابي، خلال الاجتماع: إن "عدد العمال المضمونين المسجلين في دائرة التقاعد والضمان بلغ 570الف حتى هذا اليوم"، مؤكداً أن "الوزارة تمكنت من شمول 208 ألف عامل منذ فترة تسنمه المهام في الوزارة".

ووجه وزير العمل "للبدء بحملة تفتيش كبرى، من أجل تعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع اهمية نقل رسالة تثقيفية توعوية للمواطن باهمية قانون الضمان الاجتماعي، فيما وجه ايضا بتقديم الدعم لاقسام تفتيش العمل في المحافظات وتثمين جهود الكفؤيين منهم".

وأكد على "أهمية العمل على توعية المواطن وترسيخ مفهوم احترام القانون خاصة مع قرب التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في البرلمان".

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