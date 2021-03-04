أسواق النفط تحبس أنفاسها ترقبا لنتائج اجتماع «أوبك+» اليوم

2021/03/04 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 62 دولارا للبرميل إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع سياسة تحالف "أوبك +" المهم في وقت لاحق من اليوم الخميس مع عدم وجود توجيه واضح لمقدار الإمدادات التي يقوم التحالف بضخها إلى السوق التي تشهد تراجعا في المعروض النفطي.

ويضم تحالف " أوبك بلس" الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) بالإضافة إلى منتجين أخرين بقيادة روسيا.

وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في بنك "آي إن جي" ، الذي يتوقع زيادة الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، بما في ذلك استعادة التخفيضات الطوعية من جانب المملكة العربية السعودية: "من الواضح أن نتائج اجتماع "أوبك بلس" اليوم أساسية لاتجاه السوق".

استيعاب المعروض الإضافي

وأضاف "يمكن للسوق بسهولة استيعاب المعروض الإضافي، وفي الواقع ستكون قادرة على استيعاب المزيد من الإمدادات النفطية".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% بعد ارتفاعه 2.6% يوم الأربعاء، إذ تلقت الأسعار دعما من انخفاض قياسي في مخزونات الوقود الأمريكية، كما ارتفع خام برنت أيضا.

وأجرت السعودية وروسيا، الدولتان الأكثر نفوذا في "أوبك بلس" محادثات يوم الأربعاء سعيا للتوصل لأرضية مشتركة بشأن الإنتاج إذ تحث الرياض على توخي الحذر لكن موسكو تسعى لزيادة الإمدادات، بحسب مندوب.

ويتابع المتعاملون أيضا تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.



ووفقا لتقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم قصفوا منشأة نفطية سعودية في مدينة جدة الساحلية بصاروخ يوم الخميس.

وارتفعت أسعار النفط حتى الآن من 2021 بعد أن خفض تحالف " أوبك بلس" الإنتاج جماعيا لدفع إعادة التوازن إلى السوق المضطرب بسبب تفشي وباء كوورنا.

وساعدت إدارة العرض القوية على استنزاف المخزونات، بينما يتعافى الطلب في جميع أنحاء العالم بفضل نشر لقاحات كورونا.

وقد أثار ذلك توقعات واسعة النطاق بأن "تحالف بلس" أكبر لاعب منفرد في سوق الطاقة العالمية سيزيد الإنتاج.

ولا يزال مراقبو "أوبك" المخضرمون يتوقعون أن التحالف سيضخ بعض البراميل الإضافية، وهناك فرصة ضئيلة لإبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية.

وهناك عنصران يخضعان للمناقشة: هل يرفع التحالف الإنتاج الجماعي بمقدار 500 ألف برميل يوميافي أبريل؟ وثانيا، كيف ستلغي المملكة العربية السعودية تدريجيا التخفيض الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا الذي كانت تقوم به طواعية؟

ويتوقع وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في بنك "آي إن جي" أن يقوم " أوبك بلس" بتنفيذ كلا الأمرين.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان بنسبة 0.8% إلى 61.79 دولارا للبرميل الساعة 12:56 مساء في سنغافورة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 27% حتى الآن من 2021.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 0.9 % إلى 64.67 دولار للبرميل بعد صعوده 2.2 % يوم الأربعاء.

ومع اقتراب انطلاق اجتماع " أوبك بلس"، يدرك المتعاملون أن المملكة العربية السعودية قد طورت رغبة نحو التصرفات المفاجئة.

ودفع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسعار نحو الصعود أثناء اجتماع في يناير 2021 عبر إعلانه عن خفض الإنتاج من جانب واحد في سوق مطمئنة أو هادئة.

ونصحت مجموعة "سيتي غروب" عملاءها بعدم المراهنة على اجتماع التحالف المقرر في وقت لاحق اليوم، لأن "هناك الكثير من السيناريوهات غير المتوقعة، وفقا لـ إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك موقفه يوم الأربعاء ، قائلا إنه في حين أن هناك العديد من المخاطر بما في ذلك عمليات الإغلاق، "إذا دققنا النظر في وضع السوق، فهو أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام، مما كان عليه في الخريف".

وينعقد اجتماع تحالف " أوبك بلس" في ظل توافر عدد كبير من المؤشرات على أن استهلاك الطاقة يشهد تحسنا في الاقتصادات الرئيسية ، إلى تراجع عدد المناطق التي تشهد إغلاقا بسبب كورونا.

ومن بين الأرقام الإيجابية الأخيرة، أظهرت البيانات أن رحلات السفر في الولايات المتحدة تعود ببطء إلى طبيعتها، والتنبؤات بأن الطلب على الوقود في الهند سيصل إلى مستوى قياسي.



في الوقت نفسه، لا تزال طرق أوروبا أكثر هدوءا من المعتاد.

وأظهرت أرقام الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 13.6 مليون برميل إلى 243 مليون برميل الأسبوع الماضي بعدما عطلت موجة الصقيع قطاع التكرير.



في الوقت نفسه، تزايدت وتيرة شراء النفط الخام.

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