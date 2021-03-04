افتتاح مستشفى لامراض الدم في الموصل

2021/03/04 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتحت دائرة صحة نينوى مستشفى جديدا لامراض الدم في ايسر الموصل.وقال مديرعام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان مستشفىامراض الدم (الثلاسيميا) مجهز باحدث الاجهزة الطبية ويضم عددا من صالات العمليات ".واضاف :" ان بناء المستشفى استغرق تسعة اشهر ، وان صحة نينوى بصدد افتتاح مشاريع صحية اخرى "./انتهى

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