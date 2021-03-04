دخول 36 صهريجا محملة بالاوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان الحدودي

2021/03/04 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الهيئة العامة للكمارك،عن دخول 36 صهريجا ، محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي جنوبي العراق ./ انتهى7

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