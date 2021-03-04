2021/03/04 | 11:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..النوارس والانيق وجهاً لوجه في قمة مثيرة

تنطلق مباريات الاسبوع الـ22 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الخميس بإقامة ثلاث مباريات.

وقال المنسق الاعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد إن “مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري الممتاز، ستنطلق اليوم في بغداد وميسان”.

واوضح ان “قمة مباريات اليوم ستجمع بين الزوراء والطلبة على ملعب الشعب الدولي وسيواجه الكرخ فريق الديوانية على ملعب الساحر احمد راضي، فيما يلاقي نفط ميسان فريق نفط الوسط على ملعب ميسان”.

يذكر ان المباريات ستنطلق ظهر اليوم وتستكمل تباعاً.

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