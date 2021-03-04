“ضمت كتبا مهمة”.. الحشد يعثر على شبكة أنفاق لـ”داعش” شرق كركوك

2021/03/04 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من فوج المهمات الخاصة الأول بالحشد الشعبي، الخميس، على شبكة أنفاق تضم كتبا مهمة جنوب شرق كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الأنفاق كانت تضم ممرات سرية لعصابات داعش وتحتوي خرائط وكتبا وموادّ لوجستية، حيث تم تفجيرها لمنع التنظيم الإفادة منها مستقبلا”.وشرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، باليوم الثاني من عملية” ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” في مناطق جنوب غرب كركوك.انتهى/25

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