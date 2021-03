البارالمبية العراقية توقف أنشطتها كافة بسبب عدم صرف الميزانية الخاصة بها عامي 2020 و2021

2021/03/04 | 12:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امير الداغستاني – بغداد اكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، ان اللجنة قررت إيقاف كل الانشطة الرياضية بسبب عدم صرف الميزانية الخاصة بها عامي 2020 و2021.وقال عقيل حميد ، إن “اللجنة لا تملك فلساً في خزائنها لعدم صرف الميزانية المخصصة للجنة مما دعانا لاتخاذ ايقاف الانشطة والمعسكرات والبطولات المحلية والخارجية”.واضاف ان اللجنة لم

واضاف ان اللجنة لم

