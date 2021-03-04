لجنة التنظيم تنشر ترددات البث المباشر لمراسم وفعاليات زيارة البابا إلى العراق

2021/03/04 | 12:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق ترددات البث المباشر لمراسم وفعاليات الزيارة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 اذار 2021)، ان "اللجنة تلفت عناية جميع وسائل الإعلام والصحافة المحلية، والدولية، والمكاتب الإعلاميّة، وشبكات الأخبار الراغبة في تغطية الزيارة الرعويّة لقداسة بابا الفاتيكان التي سيُجريها إلى العراق للمُدُة من 5 إلى 2021/3/8 إلى أنّ قناة العراقيّة الفضائيّة ستقوم بتوفير خدمة البثّ المباشر لمراسم الزيارة، والفعاليّات كافة على التردّدات الموضحة في أدناه بتغطية كاملة ومجانية (clean feed):

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