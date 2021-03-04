نائب يدعو الى “وقفة تاريخية” لانصاف ضحايا النظام السابق

2021/03/04 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب حسن سالم، الخميس، اعضاء البرلمان بوقفة تاريخية مشرفة لانصاف المضحين المظلومين لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والمعتقلين بتثبيت حقوقهم والمطالبة بتعويضهم التعويض اللائق في الموازنة وقطع رواتب الجلادين من الاجهزة القمعية للنظام البائد.وقال سالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “يجب لجم افواه ازلام البعث المقبور التي لم تكتفي بانشاء مقابر جماعية بل راحت تدبر مؤامرات خبيثة لالغاء حقوق هذه الشرائح المضحية التي لم تحصل على اقل القليل قياسا الى تضحياتهم ولم يكلفوا ميزانية الدولة كثيرا في حين 500 الف من الاجهزة القمعية يتقاضون رواتب تكلف الدولة المليارات”.وطالب سالم مجلس النواب بـ”انصاف المضحين من الشهداء والسجناء والمعتقلين بالمطالبة بحقوقهم في الموازنه وقطع رواتب الجلادين من الاجهزة القمعية للنظام البائد”.



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