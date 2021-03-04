وصول قوة من الجيش إلى قاعدة الإمام علي في ذي قار

2021/03/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الخميس (04 آذار 2021)، بوصول قوة عسكرية من الجيش العراقي إلى المحافظة، من أجل المشاركة بتأمين زيارة البابا فرنسيس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة عسكرية تابعة للفرقة 15 من الجيش العراقي، وصلت إلى ذي قار، وتمركزت حالياً في قاعدة الإمام علي الجوية، وستشارك في تأمين زيارة البابا".

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس غداً إلى العاصمة بغداد، في زيارة تستمر 3 أيام، يزور فيها الكنائس في بغداد، ويذهب إلى النجف للقاء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ومن ثم إلى مدينة أور الأثرية في الناصرية، وبعدها يتوجه إلى أربيل وقرقوش في نينوى.

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