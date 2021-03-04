روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي غرب البلاد

2021/03/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها، أن "الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وأكدت الهيئة، أن "عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

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