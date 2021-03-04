لابورتا يضع شرطا وحيدا لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

2021/03/04 | 12:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بدا المرشح الأبرز لرئاسة نادي برشلونة لكرة القدم، خوان لابورتا، واثقا من قدرته على إقناع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمواصلة مسيرته مع الفريق الكتالوني.وتتزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة، لكن لابورتا، ما زال يعتقد أنه قادر على إقناع “البرغوث” بتمديد إقامته في إقليم كتالونيا، ولكن إذا تحقق شرط واحد.وقال لابورتا في تصريحات أبرزها موقع “goal”، إن ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، سيبقى في برشلونة، إذا فاز هو بانتخابات رئيس النادي.وأوضح أنه إن لم يحدث ذلك، فإن “البرغوث” سيغادر ملعب “كامب نو” بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.وستجري انتخابات رئيس […]

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