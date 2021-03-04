الكاظمي يوجه ثلاث وزارات بإنهاء ملف المستشفيات المتلكئة

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارات المالية والتخطيط والصحة، ببذل الجهود لإنجاز وافتتاح المستشفيات المتلكئة، بأسرع وقت ممكن.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، وزارات (المالية، التخطيط، والصحة) بإنهاء ملف إنجاز مشروعات المستشفيات العامة المتلكئة منذ أكثر من عشر سنوات، وبذل أقصى الجهود لإنجازها وافتتاحها بالسرعة الممكنة”.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم أعلن، في أواخر تشرين الثاني الماضي، أن اللجنة المعنية بإيجاد المعالجات المتعلقة بمشاريع المستشفيات المتلكئة توصلت إلى حلول لإكمالها.

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