2021/03/04 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الطرق والجسور في كرميان يوم الخميس، عن استمرار العمل بطريق كلار ـ دربنديخان، مؤكدة انجاز نسبة 50% منه.

وقال عدنان خليل مدير الطرق والجسور في كرميان لـPUKmedia: ان العمل مازال مستمرا، لاتمام طريق كلار ـ دربنديخان، موضحا، ان نسبة الانجاز بلغت 50% رغم عدم تخصيص الموازنة السنوية وعدم ملائمة الاجواء في قسم من المشروع هذا العام.

واضاف: ان المشروع بدأ في 2019، وتوقف لفترات بسبب الازمة المالية، مؤكدا استمرار العمل في الطريق بانسيابية ودون مشاكل حاليا.

PUKmeida ترجمة

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