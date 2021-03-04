2021/03/04 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان مراسيم اربعينية الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل عضو الهيئة الادارية للفرع، يوم الاربعاء.

والقيت خلال المراسيم التي اقيمت في مديرية ثقافة وفنون كركوك كلمات أشادت بالدور الذي لعبه الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل من العطاء الصحفي في مدينة كركوك.

وحضر المراسيم عدد من الشخصيات وممثلي الاحزاب والمتظمات والصحفين في كركوك.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تؤبن الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تؤبن الصحفي الراحل عبدالوهاب اسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).