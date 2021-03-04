عبد علي: سأستقيل إن لم أصلح ما يجري في القيثارة الخضراء

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادأكد المستشار الفني لفريق كرة القم بنادي الشرطة يونس عبد علي، أنه سيستقيل إن لم يصلح ما يجري في القيثارة الخضراء.وقال علي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الجميع يعرفني بأني لا اجامل احداً مهما كان منصبه، النادي أعلى من الكل ولا يقف على أحد”.واوضح بالقول ، أن “لم أستطع اصلاح ما يجري داخل أسوار كرة القيثارة سأعتذر للجميع وأنسحب فوراً، فأنا امام طريقين اما تصحيح الامور او الانسحاب”.يذكر ان الشرطة سمى عبد علي مستشاراً فنياً، بعد ترجع نتائج الفريق في الآونة الاخيرة.



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