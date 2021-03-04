تعليق جديد من العصائب على حادثة قصف أربيل

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت كتلة صادقون النيابية، الخميس، من أن الدسائس الأميركية ستستمر مادامت قواعدها وقواتها متواجدة بالعراق، مؤكدة أن قصف أربيل مفبرك ويهدف إلى الإساءة للمقاومة.

وقال النائب عن الكتلة عبد الأمير التعيبان، في تصريحات صحفية تابعها موقع NRT عربية (4 اذار 2021)، إن "الدسائس الأميركية ستستمر مادامت قواعدها وقواتها متواجدة بالعراق"، مشيرا إلى ان "واشنطن تعزز وجودها يوميا في العراق من اجل تغذية الفتن".

وأضاف ان "الحكومة مسؤولة عن تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية"، مبينا إلى أن "ردود الأفعال تجاه الاعتداء الأميركي على قواتنا بائسة".

وأردف التعيبان، قائلا ان "استهداف أربيل تقف خلفه أطراف تسعى لخلط الأوراق"، مؤكدا ان "قصف أربيل مفبرك ويهدف إلى الإساءة للمقاومة".

وكان المتورط في الهجوم الصاروخي على اربيل حيدر حمزة عباس مصطفى، قد كشف أمس الاربعاء، ان كتائب سيد الشهداء هي الجهة التي اوعزت بتنفيذ الهجوم على مطار اربيل .

وقال في اعترافاته، إنه "تعرف في شهر تشرين الثاني الماضي، على شخص من كتائب (سيد الشهداء)، وتم الاتفاق على القيام بعملية على مطار أربيل الدولي".

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