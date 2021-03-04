الأسدي يوجه بتشكيل لجنة عليا تتولى إنجاز معاملات الشهداء في الناصرية

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ ذي قار المكلف، عبد الغني الاسدي، بتشكيل لجنة عليا تتولى إنجاز معاملات الشهداء في الناصرية.

وذكرت المحافظة في بيان اللجنة العليا تضم مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد بالتعاون مع الجهات الامنية والقضائية لتقليل الروتين والاسراع بإنجاز معاملات الشهداء حيث باشرت اللجنة اعمالها صباح اليوم.

واكد البيان ان اللجنة ستقوم بإنجاز كل المعاملات خلال مدة اقصاها خمسة وعشرين يوما، من خلال التنسيق مع مجلس القضاء وتخصيص قاضي يفرغ للعمل مع اللجنة طيلة ايام الاسبوع، إضافة الى تفريغ ضابط من جهاز الامن الوطني للعمل مع اللجنة ليتولى مهمة تدقيق سلامة الموقف الامني.

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