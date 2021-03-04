موقع فوربس: الولايات المتحدة تنوي نشر نظام صواريخ ” أفنجر” في سوريا والعراق

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لموقع فوربس عزم الولايات المتحدة الأميركية نشر نظام صواريخ دفاعية متحرك في سوريا والعراق قريبا.

وأفاد التقرير بأن نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى أفنجر هو أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأميركية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار الدرونز.

وتشير التقارير الى ظهور صور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي يزعم أنها لنقل منظومة “أفنجر” على طريق سريع من العراق إلى سوريا.

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