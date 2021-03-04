المصادقـة على التقـرير النيابي لمشروع قانون مواجهـة جائحة كورونا

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صادقت رئاسة مجلس النواب على تقرير لجنة الصحـة والبيئة النيابية عن مشروع قانون مواجهـة جائحـة كورونا .وكان مجلس النواب انهى في جلسته مساء امس الاربعاء ، قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا./انتهى5

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