الاجهزة الامنية في اقليم كردستان تكشف عن منفذي هجوم اربيل وتلقي القبض على اثنين منهم

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ كشفت المديرية العامة لمكافحة الارهاب في اقليم كردستان، عن منفذي الهجوم الصاروخي على اربيل الشهر الماضي .وذكرت المديرية في بيان صحفي :" ان الاجهزة الامنية في إقليم كردستان بدأت تحقيقا شاملا ومفصلا عن الهجوم ، وتم العثور على السيارة التي كانت تحمل الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الامن على معلومات جيدة ".واضافت :" ان التحقيقات أظهرت ان أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو /حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي/ والذي اعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".واشارت الى :" ان الاجهزة الأمنية الاتحادية اعتقلت منفذا آخر للهجوم، فيما تواصل الاجهزة الامنية البحث عن المجرمين الاخرين للقبض عليهما".وكانت مدينة اربيل قد تعرضت لهجوم صاروخي في ليلة الخامس عشر من شباط الماضي ادى الى وقوع عدد من الاصابات ./ انتهى

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