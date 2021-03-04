اميركا تنوي

2021/03/04 | 12:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تزايد الهجمات ضد قواتها وقوعدها الحربية كشف موقع "Forbes"الاميركي عزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر نظام صواريخ دفاعية متحرك في سوريا والعراق قر...

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