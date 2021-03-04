وزير العمل العراقي: شمول 208 آلاف عامل بالضمان الاجتماعي خلال 6 أشهر

2021/03/04 | 12:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الخميس، إن عدد العمال المضمونين المسجلين في دائرة التقاعد والضمان بلغ 570 ألفا حتى هذا اليوم.وأضاف الوزير، في بيان لوزارة العمل العراقية اليوم، أن الوزارة تمكنت من شمول 208 آلاف عامل …

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