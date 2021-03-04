النزاهة تكشف تفاصيل استجابة المشمولين بكشف الذمة المالية

2021/03/04 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل استجابة المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء (واع) أن"دائرة الوقاية في الهيئة أعلنت عن أسماء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام 2021 للمُدَّة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، مُبيّنةً تسلُّمها (11,250) استمارة لغاية 22/2/2021".وأوضحت الدائرة أنَّ "الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة".وبيَّـنت إفصاح (228) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بنسبة إفصاح بلغت (70,8) بالمائة، فيما بلغ عدد الوزراء المُفصحين عن ذممهم الماليَّة (18) وزيراً بنسبة إفصاح بلغت (78,3) بالمائة، وستة من أعضاء المحكمة الاتحاديَّة بنسة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة، و(24) عضواً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة بنسبة إفصاح بلغت (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المُكلَّفين (88) بالمائة، أمَّا المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (68,7) بالمائة.

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