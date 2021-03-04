الحشد يعثر على ثلاث مضافات تحوي مواد لوجستية وطبية لداعش شرق صلاح الدين

2021/03/04 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي ، الخميس، على ثلاث مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء بالتعاون مع مديرية مكافحة المتفجرات للحشد دمرت جميع المضافات بشكل آمن لكي لا تستخدم من قبل الإرهابيين مجددا ومعالجة العبوتين الناسفين”.وأطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس الاربعاء، عملية” ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.



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