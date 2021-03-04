صور: عمليات بغداد تعقد مؤتمراً امنياً خاصاً بزيارة بابا الفاتيكان

2021/03/04 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الخميس، مؤتمراً امنياً خاصاً بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة.

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وذكر اعلام العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 اذار 2021)، ان "قائد العمليات عقد مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة صباح اليوم، وبحضور قادة الفرق ومدراء الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية وضباط هيئة الركن نـــــوقش فيه الاستحضارات الأمنية المتخذة خــــلال الزيارة المرتقبة لـ (بابا الفاتيكان) فرانسيس إلى العاصمة بغداد".

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