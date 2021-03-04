النزاهة تكشف نسب افصاح الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب بذممهم المالية

2021/03/04 | 12:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفاصيل استجابة المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لعام 2021، الذين حدتهم المادة (16/ أولا) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل.وأعلنت الهيئة في بيان، عن “أسماء المفصحين عن ذممهم المالية لعام 2021 للمدة من 2/1/2021 ولغاية 22/2/2021، الخاصة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ، فضلا عن المحافظين، مبينة تسلمها (11,250) استمارة لغاية 22/2/2021”.وأوضحت أن “الرئاسات الثلاث متمثلة برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائية ونائبه ورئيس المحكمة الاتحادية العليا أفصحوا عن ذممهم المالية للعام الجاري، وبنسبة إفصاح بلغت […]

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