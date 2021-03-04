2021/03/04 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس (04 آذار 2021)، تقريراً جوياً خاصاً بتأثر البلاد بالحالة الجوية ليومي الخميس والجمعة.

ووفقاً لتقرير الهيأة الذي تلقته (بغداد اليوم)، فإن البلاد ستتأثر اليوم "بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ليكون الطقس في عموم البلاد غائماً، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والوسطى (خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى) مع حدوث عواصف رعدية فيهما".

وأوضح مدير قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة، حيدر حبيب، أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية، من المتوقع أن تتأثر ظهر يوم الخميس وابتداء من الأقسام الغربية منهما بمرتفع جوي من البحر المتوسط، وترافقه رياح شمالية غربية نشطة السرعة من (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في أماكن متعددة منهما، مع فرصة حدوث عواصف ترابية".

وأشار تقرير الهيئة إلى "استمرار نشاط الرياح إلى بعد ظهر يوم غد الجمعة، كما تشهد البلاد في اليوم المذكور انخفاضاً نيلياً بدرجات الحرارة، وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بحدود (4-6) درجات مئوية".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تنشر تقريراً منفصلاً عن حالة الطقس وتقلباتها اليوم وغداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تنشر تقريراً منفصلاً عن حالة الطقس وتقلباتها اليوم وغداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).