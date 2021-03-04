اجتماع خاص بذي قار في البرلمان بحضور حميد الغزي وسبعة وزراء

2021/03/04 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس ( 4 آذار 2021)، بعقد اجتماع داخل مبنى مجلس النواب، حول مجريات الاحداث الأخيرة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "النائب الاول لمجلس النواب، حسن الكعبي، افتتح الجلسة الخاصة بمناقشة اوضاع محافظات ذي قار بحضور نواب المحافظة".

وتابع "كما ان الاجتماع عقد بحضور الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ووزراء (المالية، والتخطيط، والكهرباء، والصحة، و الزراعة، والبلديات، و العمل ".

وكلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، عبد الغني الأسدي، محافظا مؤقتا لذي قار، لتهدئة الأوضاع وإجراء الترتيبات لاختيار محافظ جديد يحظى بمقبولية الأهالي.

وفي وقت سابق، تحدث عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، كاطع الركابي، عن لقاء قريب سيجمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنواب محافظة ذي قار، من أجل اختيار شخصية المحافظ الجديد.وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الأمور تسير في المحافظة نحو الانفراج، في حال طبقت التوصيات والتعليمات التي أصدرت من الحكومة بالشكل الصحيح"، مبينا أن "مشكلة المحافظة هو صراع بعض القوى السياسية على منصب المحافظ، وحسم هذا المنصب سينهي كل المشاكل". وأضاف أن "لقاء نواب ذي قار قبل أيام مع الكاظمي جرى فيه الحديث عن منصب المحافظ، واتفقوا المجتمعون بالأجماع على اختيار محافظ نزيه وكفوء لا ينتمي إلى أي كتلة سياسية، وله علاقة جيدة مع الجميع، ويدعم من قبل جميع القوى السياسية في ذي قار". وبين أن "هناك لقاء ثان مرتقب مع الكاظمي، لطرح مجموعة الاسماء المرشحة لمنصب محافظ ذي قار، من أجل التوصل الى شخصية مناسبة لمنصب المحافظ".

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