خطيب زادة: “أصابع خارجية” تقوم بالهجوم على القواعد الأميركية في العراق

2021/03/04 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أصابع خارجية بشن الهجمات على القواعد الأميركية في العراق.

وقال زادة إن أميركا اخترقت السيادة العراقية، وأن الحكومة العراقية هي التي تقرر من قام بالهجمات على أراضيها وليس أميركا، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي باعتباره هيئة رسمية أصدر بياناً بانتهاك أميركا سيادة العراق.

واكد زادة ان إيران تطالب العراق بالبحث عمن يقوم بهذه العمليات، مشدداً على أن هذه العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها، ولذلك فإنها مشبوهة، وهناك إشارات لأصابع خارجية كالكيان الصهيوني.

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