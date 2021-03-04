أوامر قبض بحق 14 من موظفي مصرف حكومي في ميسان

2021/03/04 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف …

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