الحشد يعلن عن 'صيد ثمين' في صلاح الدين

2021/03/04 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، العثور على ثلاث مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي عثرت على ثلاث مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزركة شرق صلاح الدين".واضاف البيان ان "قوات اللواء بالتعاون مديرية مكافحة المتفجرات للحشد دمرت جميع المضافات بشكل آمن لكي لا تستخدم من قبل الإرهابيين مجددا ومعالجة العبوتين الناسفين".

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