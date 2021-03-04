الشيخ قبلان: زيارة البابا إلى العراق

2021/03/04 | 12:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/ الصباح

رحب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول إلى العراق التي عدها تاريخية وتحمل دلالات ورسائل مهمة الى العراق الذي كان وما زال مهد الحضارات وملتقى تعايش الديانات.

واعتبر قبلان هذه الزيارة في ظل التفشي العالمي لجائحة كورونا ومحاولات الإرهاب التكفيري زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، تعكس تفاؤل الفاتيكان بمستقبل العراق المزدهر وقدرته على تجاوز الازمات المتراكمة التي يعاني منها.

واكد حرصه على صون وحدة العراق شعباً ومؤسسات برعاية المرجعية الدينية التي تشكل ارشاداتها ضمانة لحفظ العيش المشترك بين مختلف المكونات الطائفية والمذهبية في العراق، وتعتبر كل المواطنين العراقيين ابناءها من منطلق تمسكها بالمواطنة وسعيها لترسيخ الاخوة والشراكة الإنسانية والوطنية.

وشدد قبلان على أهمية القمة الروحية بين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس التي تتوج الزيارة، لما تحمله من تأكيد على ثوابت الشراكة والتعاون والانفتاح بين اتباع الديانتين السماويتين وتؤسس لنمط عيش مشترك يعمه التسامح والسلام في مواجهة الصهيونية والتكفير، بما يحقق السلام المنشود للشعوب و يحفظ حقوقها ويصون كرامتها، ولاسيما نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم .

وعبر قبلان عن امله بان تثمر لقاءات البابا فرنسيس مع القيادات الدينية والسياسية عن نتائج ملموسة في تعميق التعاون وتعزيز الحوار لما فيه خير، وتفعيل القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية.

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